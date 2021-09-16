Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в этом году

24% респондентов рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года. Фото: pixabay

24% респондентов рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года. Фото: pixabay

Почти каждому четвертому жителю России уже повысили зарплату в 2021 году.

Согласно опросу, 24% респондентов рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Чуть более 30% опрошенных заняты на производстве и в промышленности, 24% работают в сферах транспорта и логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере информационных технологий и телекома, еще 6% — в различных заведениях общепита.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России. По итогам прошлого года в стране числилось около 18 миллионов россиян с доходами ниже прожиточного минимума.