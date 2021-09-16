В Новой Зеландии разбился вертолет

В Новой Зеландии разбился вертолет
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

В юго-восточной части Новой Зеландии разбился вертолет.

В результате происшествия погиб пилот, который был единственным человеком на борту.

Как сообщает радиостанция RNZ, вертолет летел из города Милтон в Александру и потерпел крушение в регионе Отаго. Отмечается, что связь с ним была потеряна в четверг примерно в 05.30 по местному времени (20.30 среды по московскому времени).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на борту были петербуржцы. Ночью, с 11 на 12 августа в Камчатском крае на территории Кроноцкого заповедника произошло крушение вертолета Ми-8. После трагедии было возбуждено уголовное дело.

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