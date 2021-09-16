Ночью спасатели тушили заброшенное в Лодейном Поле

В ночь на 16 сентября в Лодейном Поле в Ленинградской области произошел пожар. Там загорелось заброшенное здание.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:55. Местные жители заметили дым на проспекте Ленина и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, неэксплуатируемое здание горело на площади 150 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 5:27. О пострадавших не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.