Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Это касается пирожные, кексы и лепешки. Фото: Pixabay
Журналистка Дана Ли Смит в одной их свих статей поведала о еде, от которой следует отказаться после 30 лет.
В первую очередь, она рекомендует перестать употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится очень много сахара. Это касается пирожные, кексы и лепешки. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и много сахара. Специалист также просит отказаться от алкоголя.

Журналистка также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты: соевый и сырные соусы; мясо с хрустящей корочкой; чипсы; салями и хот-доги; бекон; маргарин; вегетарианские бургеры; рогалики и белый хлеб; кофе со льдом, а также мороженое с кофеином и консервированные фрукты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за расстройства пищевого поведения жительница Великобритании в течение десяти лет ела только чипсы и хлеб.

30 лет еда здоровье питание


 

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