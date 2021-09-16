Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Журналистка Дана Ли Смит в одной их свих статей поведала о еде, от которой следует отказаться после 30 лет.

В первую очередь, она рекомендует перестать употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится очень много сахара. Это касается пирожные, кексы и лепешки. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и много сахара. Специалист также просит отказаться от алкоголя.

Журналистка также включили в список запрещенных после 30 лет следующие продукты: соевый и сырные соусы; мясо с хрустящей корочкой; чипсы; салями и хот-доги; бекон; маргарин; вегетарианские бургеры; рогалики и белый хлеб; кофе со льдом, а также мороженое с кофеином и консервированные фрукты.