В Петербурге дорожный конфликт перерос в жестокое избиение

Полиция по Приморскому району задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось о том, что у д.35 корп.1 по пр. Авиаконструкторов у него и 33-летнего мужчины возник словесный конфликт по поводу нарушения ПДД. Тогда мужчина распылил ему в лицо жидкость из баллончика, избил его руками и ногами и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с химическим ожогом лица, травмой груди, переломами ребер в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга у себя дома мужчину избил сосед. 12 сентября, вечером, в полицию позвонил свидетель, сообщивший, что по Старо-Петергофскому проспекту, в доме №54 жестоко избит мужчина.