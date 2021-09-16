В Петербурге дорожный конфликт перерос в жестокое избиение

В Петербурге дорожный конфликт перерос в жестокое избиение
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Полиция по Приморскому району задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось о том, что у д.35 корп.1 по пр. Авиаконструкторов у него и 33-летнего мужчины возник словесный конфликт по поводу нарушения ПДД. Тогда мужчина распылил ему в лицо жидкость из баллончика, избил его руками и ногами и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с химическим ожогом лица, травмой груди, переломами ребер в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга у себя дома мужчину избил сосед. 12 сентября, вечером, в полицию позвонил свидетель, сообщивший, что по Старо-Петергофскому проспекту, в доме №54 жестоко избит мужчина.

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