В Петербурге конфликт на дороге закончился изрезанными колесами и избиением

Между заявителем и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт на дороге. Фото: pixabay

Между заявителем и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт на дороге. Фото: pixabay

В Петербурге конфликт на дороге закончился изрезанными колесами и избиением.

Полиция Московского района задержала 32-летнего подозреваемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось, что через 112 от поступило сообщение о драке с ножом у д. 34 корп. 3 по пр. Юрия Гагарина. Между заявителем и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт на дороге.

В результате находящийся рядом неизвестный мужчина ножом порезал два колеса автомобиля заявителя, а также нанес ему не менее 4 ударов кулаком по голове и скрылся места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция по Приморскому району задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее сообщалось о том, что у д.35 корп.1 по пр. Авиаконструкторов у него и 33-летнего мужчины возник словесный конфликт по поводу нарушения ПДД.