В Сланцах ищут поджигателя двух автомобилей иномарки

В Сланцевском районе Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который поджег два автомобиля. На месте событий нашли пластиковую бутылку со следами горючего вещества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 сентября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе у дома №13 по улице Островского в Сланцах полыхает машина.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Выяснилось, что сначала загорелся Volkswagen Passat. У машины выгорела задняя часть.

Рядом с легковушкой был микроавтобус Volkswagen Transporter: у него обгорела передняя часть. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.