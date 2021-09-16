После избиения пенсионерки водителем соцтакси в Петербурге возбуждено дело

После избиения пенсионерки водителем соцтакси в Петербурге возбуждено дело
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

После избиения водителей соцтакси пожилой женщины в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, водитель социального такси в ходе конфликта нанес телесные повреждения 70-летней пенсионерке в центре Петербурга.

Инцидент произошел 15 сентября. В полицию обратилась пенсионерка-инвалид 1 группы и рассказала о конфликте с водителем социального такси, которое она вызвала. Инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №38 на Кавалергардской. 57-летний таксист стал оскорблять потерпевшую и нанес ей телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительным данным, водитель с самого начала вел себя агрессивно. Он подгонял пожилую женщину, когда она шла к его машине, а затем начал материться. Когда пенсионерка захотела покинуть салон, он стукнул ее по голове и плюнул в лицо.

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После избиения пенсионерки водителем соцтакси в Петербурге возбуждено дело