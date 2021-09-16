Прокуратура заинтересовалась избиением пенсионерки водителем соцтакси в Петербурге

Прокуратура проводит проверку после избиения пожилой женщины в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия).

По итогам проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №38 на Кавалергардской. По предварительным данным, водитель с самого начала вел себя агрессивно. Он подгонял пожилую женщину, когда она шла к его машине, а затем начал материться. Когда пенсионерка захотела покинуть салон, он стукнул ее по голове и плюнул в лицо.

По словам очевидцев, после этого женщину госпитализировали. К слову, свидетельнице тоже досталось: водитель травмировал ее плечо. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте.