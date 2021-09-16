В Абхазии завели уголовное дело против милиционеров, пытавших туриста из Петербурга

Генеральная прокуратура Гагрского района Республики Абхазия возбудила уголовное дело в отношении троих местных милиционеров. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, их подозревают в пытках троих петербургских туристов.

Сейчас в деле по превышению должностных полномочий трое подозреваемых: начальник одного из отделов угрозыска Гагрского района, оперуполномоченный районного УВД, местный участковый. Двое из них отстранены от выполнения служебных обязанностей до итогов расследования.

По данным прокуратуры, абхазские правоохранители пытались обвинить 28-летнего туриста из Петербурга Артема Русских в сбыте наркотиков. Дело произошло еще в апреле 2021 года. Артем приехал на отдых вместе с женой Дарьей и подругой Полиной. Ребята гуляли возле горы Мамдзышха, когда встретили троих милиционеров. Стражи порядка сначала задержали только молодого человека, досмотрели и отпустили его.

Позже, однако, правоохранители вернулись и забрали Артема в участок вместе с женой и подругой. Девушек также подвергли досмотру и опросу, но, к счастью, не причинили физического вреда. Петербуржец в это время против воли стал героем экшн-боевика: его избивали в отделении, а затем отвезли на пустырь, где продолжили наносить удары руками, ногами и дубинкой. Милиционеры душили парня проводом, подвешивали на дереве и окунали головой в воду, не давая вынырнуть… Артему пришлось нелегко.

Все эти действия представители власти выполняли, пытаясь добиться признания — где турист прячет привезенные из России наркотики. Молодой человек никакого отношения к обороту запрещенных веществ не имел и искренне не понимал, что происходит и как остановить зверства.

В отчаянии Артем сказал, что сознается и покажет место, где лежат «закладки». Он указал на случайное место в кустах — там, естественно, ничего не было. Это разозлило милиционеров еще больше, они стали угрожать, что подкинут петербуржцу наркотики, если не найдут их. Все продолжалось до шести утра — потом Артема привезли обратно к УВД и вместе с Дарьей и Полиной отвезли к российской границе, посоветовав больше не возвращаться в Россию.

Вернувшись в Петербург, ребята сразу же зафиксировали побои и обратились в правоохранительные органы — СКР, генпрокуратуру РФ и Абхазии. Почти полгода не следовало никакой реакции — и вот сейчас молодые люди узнали о возбуждении уголовного дела абхазскими правоохранительными структурами. Однако эту информацию Артем, Дарья и Полина, как и все остальные, увидели в СМИ — официально их никто не оповещал. В России по данному факту уголовное дело по-прежнему не заводили.