Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном смешивании вирусов гриппа и ковида осенью. Она отметила, что в прошлом году россияне практически не заражались гриппом. Попова связывает это из-за того, что государство смогло достичь хороших показателей по вакцинации населения.

Она обратила внимание на то, что в этом году уменьшилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от гриппа. Ранее говорилось о том, что число переболевших гриппом в 2020 году уменьшилось за счет ношения масок и респираторов, а также резкому сокращению живых контактов и перехода в онлайн-системы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины (59%) россиян желают получать после прививки от ковида три выходных с сохранением зарплаты. Об этом говорят данные сервиса SuperJob.