Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу

Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу
В этом году уменьшилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от гриппа. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном смешивании вирусов гриппа и ковида осенью. Она отметила, что в прошлом году россияне практически не заражались гриппом. Попова связывает это из-за того, что государство смогло достичь хороших показателей по вакцинации населения.

Она обратила внимание на то, что в этом году уменьшилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от гриппа. Ранее говорилось о том, что число переболевших гриппом в 2020 году уменьшилось за счет ношения масок и респираторов, а также резкому сокращению живых контактов и перехода в онлайн-системы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины (59%) россиян желают получать после прививки от ковида три выходных с сохранением зарплаты. Об этом говорят данные сервиса SuperJob.

анна попова грипп группа риска коронавирус Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«ДОМ.РФ» готовит к торгам историческую усадьбу на правом берегу Невы
В Петербурге в пятницу похолодает до +13 градусов
Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ
Прокуратура проводит проверку после пожара в автобусе на Планерной
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу
SuperJob: 59% россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
Плевал в лицо и бил по голове: водитель соцтакси, напавший на пожилую ...
После избиения пенсионерки водителем соцтакси в Петербурге возбуждено дело