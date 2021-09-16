Картины и серебро: Что находят петербуржцы в ходе ремонта дореволюционных квартир

Картины и серебро: Что находят петербуржцы в ходе ремонта дореволюционных квартир
А при сносе пустотелой стены, разделявшей две комнаты,  обнаружили спрятанную картину «Непорочное зачатие». Фото: скрин Google.Maps

Во время ремонта квартиры на Колокольной улице, 11 петербурженка нашла старинную картину и серебряную ложку.

Квартиру в историческом доме изначально покупали для сдачи в аренду, но планы поменялись. Здесь началась тщательная реставрация дореволюционных интерьеров. Хозяйка решила организовать арт-пространство. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, под слоями краски в петербургской квартире в центре Петербурга были упитанные ангелочки с музыкальными инструментами. А при сносе пустотелой стены, разделявшей две комнаты, обнаружили спрятанную картину «Непорочное зачатие». Копия пролежала там более сотни лет. А вот изящную серебряную ложечку здесь нашли под старым полом.

В квартире продолжается реставрация интерьеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Дом.рф» готовит к продаже усадьбу Чернова «Сосновка» на Октябрьской набережной, 72.

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