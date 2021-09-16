За сутки в России выявили более 19 тысяч случаев Covid

За сутки в России выявили более 19 тысяч случаев Covid
В России коронавирусом заболели еще более 19 тыс. человек. Фото: Pixabay

В России продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заболевших COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 594 человека.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 214 520 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 794 случаях, за все время пандемии скончались 195 835 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по словам врача, новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни.

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