В Ленобласти еще 190 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 190 человек заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 190 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 084 случая ковида. При этом выздоровели 50 749 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1653 случая. На первом Москва — 2479 случаев. На третьем месте Московская область — 768.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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