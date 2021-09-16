В Ленобласти на границе с Финляндией за пять дней задержали 75 человек

Люди пытаются незаконно пробраться на территорию стран Европы в поисках работы и лучших условий жизни. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Люди пытаются незаконно пробраться на территорию стран Европы в поисках работы и лучших условий жизни. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти в Выборгском районе задержали 34-летнего мужчину, гражданина одной из стран Ближнего Востока, пытавшегося перейти границу с Финляндией.

Задержанный приехал в Выборг под видом туриста, потом на такси выдвинулся в сторону границы, чтобы пересечь ее. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Накануне Выборгский суд привлек иностранца к административной ответственности с принудительным выдворением из России. Сейчас мужчин временно находится в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство отмечает, что в пограничной зоне участились случаи нарушения пограничного режима. Так, с 10 по 15 сентября выявили порядка 75 лиц без документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне.

Люди пытаются незаконно пробраться на территорию стран Европы в поисках работы и лучших условий жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти на границе с Финляндией пограничники поймали трех иностранных граждан.