В Московском районе открылся детский сад с бассейном, построенный Setl Group

Современный детский садик открылся сегодня, 16 сентября, в Московском районе на территории проекта «Зеленый квартал». Сад рассчитан на 220 детей. Его построил холдинг Setl Group. В здании есть бассейн.
Учреждение находится по адресу Пулковское шоссе, 71 к. 5 и стало филиалом детского сада №1 Московского района.
Setl Group оформил садик в светлых тонах: фасад покрашен в бежевый, голубой и лимонный цвета. При хорошей погоде сад особенно красиво смотрится на фоне синего неба и облаков.
В помещении есть бассейн с теплыми полами, залы для кружков, уроков музыки и физкультуры, медкабинет.
Во дворе малышей ждет спортивная площадка для зарядки на свежем воздухе и современные игровые площадки. Здесь есть песочницы, качалки на пружине, домики, детский игровой комплекс и даже лабиринт.
Оборудование для учреждения закупил Setl Group. На кухне установлены электроплиты, посудомоечные машины, мясорубка, овощерезка. Оборудованы медкабинет, физкультурный и музыкальный залы.
Эксклюзивным брокером проекта «Зеленый квартал» выступает «Петербургская Недвижимость».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин открыл школу в проекте Setl Group «Солнечный город».