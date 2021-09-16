В Московском районе открылся детский сад с бассейном, построенный Setl Group

В Московском районе открылся детский сад с бассейном, построенный Setl Group
Во дворе малышей ждет спортивная площадка для зарядки на свежем воздухе и современные игровые площадки. Фото: Setl Group

Современный детский садик открылся сегодня, 16 сентября, в Московском районе на территории проекта «Зеленый квартал». Сад рассчитан на 220 детей. Его построил холдинг Setl Group. В здании есть бассейн.

Учреждение находится по адресу Пулковское шоссе, 71 к. 5 и стало филиалом детского сада №1 Московского района.

Setl Group оформил садик в светлых тонах: фасад покрашен в бежевый, голубой и лимонный цвета. При хорошей погоде сад особенно красиво смотрится на фоне синего неба и облаков.

В помещении есть бассейн с теплыми полами, залы для кружков, уроков музыки и физкультуры, медкабинет.

Во дворе малышей ждет спортивная площадка для зарядки на свежем воздухе и современные игровые площадки. Здесь есть песочницы, качалки на пружине, домики, детский игровой комплекс и даже лабиринт.

Оборудование для учреждения закупил Setl Group. На кухне установлены электроплиты, посудомоечные машины, мясорубка, овощерезка. Оборудованы медкабинет, физкультурный и музыкальный залы.

Эксклюзивным брокером проекта «Зеленый квартал» выступает «Петербургская Недвижимость».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин открыл школу в проекте Setl Group «Солнечный город».

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