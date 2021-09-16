В Ленобласти в пятницу ожидается +13 градусов, без осадков

В пятницу, 17 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +1…+6 градусов, местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве -1…-3 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.