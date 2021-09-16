Ольга Бузова: «Мой новый проект разделит шоу-бизнес на до и после»

Новое шоу Ольги Бузовой обещает зрителям целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями.

В своем инстаграм исполнительница хита «Розовые очки» написала: «Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что мое новое шоу разделит его на «до» и «после».

Певица также добавила, что она и ее команда готовятся к этому событию давно, поэтому она надеется, что «никто и ничего не сможет помешать» проведению мероприятия.

Новое шоу Ольги Бузовой носит название «Вот она я!» и пройдет 28 октября 2021 года. Также она сообщила, что в этот день готовится презентовать новый музыкальный альбом.

Нынешняя осень вообще выдалась весьма плодотворной для Ольги.

Канал ТНТ запускает в эфир новый проект с экс-участницей «Дома-2» в качестве ведущей. Ее партнером станет Михаил Галустян. Подробности реалити «Звезды в Африке» стали известны совсем недавно. По сюжету российские звезды – актеры, музыканты, блогеры – выживают в джунглях, борясь с климатом, голодом и фантазией продюсеров, придумавших для героев различные испытания. Формат напоминает супер-популярное шоу «Последний герой». Однако, как обещают авторы, масштаб происходящего будет иным.

Ольга Бузова — певица, актриса, телеведущая – больше известна своей бурной личной жизнью, скандальными поступками и высказываниями. На телешоу «Дом-2» попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. Провела на проекте в качестве участницы четыре года. По итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта.

С ноября 2008 года начала сольную деятельность, гастролирует по России и ближнему зарубежью.

В 2021 году Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТ имени М. Горького, исполнив роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Событие вызвало шквал критики.

Кроме того, ранее оскорблениями и слезами закончился эфир на «Матч ТВ». Бузова поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Поведением обоих участников эфира еще долго обсуждали и звезды шоу-бизнеса, и пользователи сети.