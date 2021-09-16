Ольга Бузова: «Мой новый проект разделит шоу-бизнес на до и после»

Ольга Бузова: «Мой новый проект разделит шоу-бизнес на до и после»
Новое шоу Ольги Бузовой носит название «Вот она я!» Фото: скриншот Instagram

Новое шоу Ольги Бузовой обещает зрителям целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями.

В своем инстаграм исполнительница хита «Розовые очки» написала: «Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что мое новое шоу разделит его на «до» и «после».

Певица также добавила, что она и ее команда готовятся к этому событию давно, поэтому она надеется, что «никто и ничего не сможет помешать» проведению мероприятия.

Новое шоу Ольги Бузовой носит название «Вот она я!» и пройдет 28 октября 2021 года. Также она сообщила, что в этот день готовится презентовать новый музыкальный альбом.

Нынешняя осень вообще выдалась весьма плодотворной для Ольги.

Канал ТНТ запускает в эфир новый проект с экс-участницей «Дома-2» в качестве ведущей. Ее партнером станет Михаил Галустян. Подробности реалити «Звезды в Африке» стали известны совсем недавно. По сюжету российские звезды – актеры, музыканты, блогеры – выживают в джунглях, борясь с климатом, голодом и фантазией продюсеров, придумавших для героев различные испытания. Формат напоминает супер-популярное шоу «Последний герой». Однако, как обещают авторы, масштаб происходящего будет иным.

Ольга Бузова — певица, актриса, телеведущая – больше известна своей бурной личной жизнью, скандальными поступками и высказываниями. На телешоу «Дом-2» попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. Провела на проекте в качестве участницы четыре года. По итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта.

С ноября 2008 года начала сольную деятельность, гастролирует по России и ближнему зарубежью.

В 2021 году Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТ имени М. Горького, исполнив роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Событие вызвало шквал критики.

Кроме того, ранее оскорблениями и слезами закончился эфир на «Матч ТВ». Бузова поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Поведением обоих участников эфира еще долго обсуждали и звезды шоу-бизнеса, и пользователи сети.

альбом новое шоу ольга бузова хореография шоу-бизнес


 

Новости партнеров
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
17 сентября открывается движение по «кольцу» в Мурино
Как подать документы на «гаражную амнистию»: пошаговая инструкция ...
Знаменитого онколога Семиглазова наградили за заслуги перед Петербургом
Комтранс рассказал петербуржцам, как обжаловать штрафы за парковку
У историка-расчленителя Соколова умер отец. Суд Петербурга рассматривает ...
Выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга в 2021 году: памятка голосующим
Гештальт-терапия – что это такое
Девелопер «Самолет» приобретает компанию — оператора реновации в Петербурге