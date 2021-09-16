В Ленобласти ожидают перестановку кадров

В Ленобласти ожидают перестановку кадров
В Ленобласти социальный блок правительства все-таки ждут кадровые перестановки. Фото: lenobl.ru/ru

В социальном блоке правительства Ленинградской области вскоре случатся кадровые перестановки.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Тайны Ленинградского двора».

Канал считает, что скорее всего заместителем председателя правительства 47 региона по социальным вопросам станет Сергей Вылегжанин, сменив Николая Емельянова . Сегодня первый является главой комитета по здравоохранению области.

Вылегжанин вот уже почти восемь лет руководит медицинским направлением в Ленобласти. Новая должность его ждет , вероятно, за мобилизационные качества, проявленные в пандемию коронавируса.

В настоящий момент для всех загадка, кто же заменит теплое место Сергея Вылегжанина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

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