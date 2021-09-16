Резкое ухудшение: врачи ввели режиссера Звягинцева в искусственную кому

Состояние кинорежиссера Андрея Звягинцева, по всей видимости, ухудшилось. Докторам пришлось ввести его в искусственную кому. Виной всему коронавирус.

Об этом сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что кинематографист еще в середине лета начал лечиться от последствий COVID-19. Однако сейчас его состояние здоровья только ухудшилось.

Иных деталей о самочувствии кинодеятеля нет.

Напомним, что Звягинцев довольно тяжело перенес коронавирус и даже был вынужден лечь в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер провел в учреждении месяц, после чего был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. На тот момент его легкие были поражены на 90%, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Звягинцева отправили на лечение в Германию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин отправился на самоизоляцию. В его окружении есть коронавирусные больные.