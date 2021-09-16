Резкое ухудшение: врачи ввели режиссера Звягинцева в искусственную кому

Резкое ухудшение: врачи ввели режиссера Звягинцева в искусственную кому
Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому. Фото: скрин группы "Андрей Звягинцев" "ВКонтакте".

Состояние кинорежиссера Андрея Звягинцева, по всей видимости, ухудшилось. Докторам пришлось ввести его в искусственную кому. Виной всему коронавирус.

Об этом сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что кинематографист еще в середине лета начал лечиться от последствий COVID-19. Однако сейчас его состояние здоровья только ухудшилось.

Иных деталей о самочувствии кинодеятеля нет.

Напомним, что Звягинцев довольно тяжело перенес коронавирус и даже был вынужден лечь в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер провел в учреждении месяц, после чего был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. На тот момент его легкие были поражены на 90%, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Звягинцева отправили на лечение в Германию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин отправился на самоизоляцию. В его окружении есть коронавирусные больные.

андрей звягинцев искусственная кома коронавирус режиссер


 

Новости партнеров
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Резкое ухудшение: врачи ввели режиссера Звягинцева в искусственную кому
Спустя 3 месяца поисков задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки ...
17 сентября открывается движение по «кольцу» в Мурино
Как подать документы на «гаражную амнистию»: пошаговая инструкция ...
Знаменитого онколога Семиглазова наградили за заслуги перед Петербургом
Комтранс рассказал петербуржцам, как обжаловать штрафы за парковку
У историка-расчленителя Соколова умер отец. Суд Петербурга рассматривает ...
Выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга в 2021 году: памятка голосующим