Племянник Ванги пролил свет на ее новое пророчество

Племянник знаменитой болгарской ясновидящей Ванги Огнан Стоянов рассекретил пророчество своей тетушки. Ранее о нем еще никто не слышал.

Родственник предсказательницы объявил в эфире украинского телеканала ICTV новое пророчество.

Стоит признать, что пророчества Ванги нередко оказывались правдой. Люди привыкли доверять ее словам. Зачастую слепая женщина говорила о будущем. Своими видениями она делилась с близкими, которые сегодня могут передавать ее провидческие слова.

Племянник Ванги заявил, что тетя говорила о технологиях будущего.

«Придет время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, что стенки домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придет время, когда дороги будут в небе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году.