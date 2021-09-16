В Петербурге поменяют границы двух районов из-за намывных территорий

Планируют изменить границы Петроградского и Петродворцового районов.

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить границы сразу двух районов из-за включения в их состав намывных территорий. Речь идет про Петроградский и Петродворцовый районы. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 16 сентября.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Также за происходящим наблюдает прокуратура. Известно, что одна из площадей располагается недалеко от порта Бронка. Общая площадь территорий районов составит 1,3 миллиона квадратных метров.

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