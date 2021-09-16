В Петербурге поменяют границы двух районов из-за намывных территорий

В Петербурге поменяют границы двух районов из-за намывных территорий
Власти решили включить в состав районов новые территории. Фото: gov.spb.ru

Планируют изменить границы Петроградского и Петродворцового районов.

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить границы сразу двух районов из-за включения в их состав намывных территорий. Речь идет про Петроградский и Петродворцовый районы. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 16 сентября.

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Также за происходящим наблюдает прокуратура. Известно, что одна из площадей располагается недалеко от порта Бронка. Общая площадь территорий районов составит 1,3 миллиона квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, зачем России и Белоруссии объединяться. Это сделает жизнь обоих народов лучше.

новости СПб прокуратура Смольный


 

Новости партнеров
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поменяют границы двух районов из-за намывных территорий
В Петербурге установлен новый прожиточный минимум
Россия и Египет достигли понимания по выплатам после теракта над Синаем
«Сам алый, сахарный…» Как выбрать правильный арбуз
Блогера, прижавшего полицейскому руку дверью, заключили под стражу
Племянник Ванги пролил свет на ее новое пророчество
Резкое ухудшение: врачи ввели режиссера Звягинцева в искусственную кому
Спустя 3 месяца поисков задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки ...