На Богословской по окнами дома лежит мертвец

На Богословской по окнами дома лежит мертвец
Дом на Богословской оцеплен. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
В Калининском районе Петербурга жители одного из домов вынуждены были смотреть на труп.
В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 сентября сообщается о том, что из дома №4 корпуса 1 по улице Богословская выпал человек.
По неподтвержденным данным, под окнами лежит тело молодого парня. Очевидец происходящего, который снял случившееся на мобильный телефон, отметил, что вокруг уже все оцеплено, правоохранительные органы прибыли на место ЧП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил. Правоохранители установили, что пострадал первоклассник, который к тому же, инвалид, по недосмотру родителей.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области во Всеволожском районе города двухлетний мальчик выпал из окна 16 этажа. Выжить ребенку не удалось.
новости СПб падение с высоты происшествие труп


 

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