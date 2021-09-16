На Богословской по окнами дома лежит мертвец

В Калининском районе Петербурга жители одного из домов вынуждены были смотреть на труп.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 сентября сообщается о том, что из дома №4 корпуса 1 по улице Богословская выпал человек.

По неподтвержденным данным, под окнами лежит тело молодого парня. Очевидец происходящего, который снял случившееся на мобильный телефон, отметил, что вокруг уже все оцеплено, правоохранительные органы прибыли на место ЧП.