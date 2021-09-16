У «Спортивной» авария перегородила путь трамваям

У «Спортивной» авария перегородила путь трамваям
Движение некоторых трамваев приостановлено. Фото: Baltphoto

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге у станции метро «Спортивная» сегодня вечером, 16 сентября, произошла авария, которая стала причиной остановки движения трамваев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис».

Инцидент произошел на проспекте Добролюбова. Там прямо на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля. Они перегородили дорогу общественному транспорту, так что движение рельсового транспорта временно приостановлено.

По предварительным данным, причиной ДТП стала попытка одного водителя подрезать другого. Кажется, никто сильно не пострадал, машины выглядят в целом неплохо.

Проезд для трамваев № 6 и 40 временно закрыт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина пылал «Мерседес»: никто не пострадал.

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