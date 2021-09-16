Хоккеист Антипов отказался от обвинений в сторону актера Паля

Хоккеист Антипов отказался от обвинений в сторону актера Паля
Обвинения с Паля сняты. Фото: https://www.instagram.com/palsascha/

Спортсмен уверял, что артист причастен к его избиению.

Хоккеист Кевин Антипов заявил, что не имеет претензий к актеру Александру Палю. В связи с этим уголовное преследование по делу об избиении российского артиста прекратилось. Об этом 16 сентября пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел вечером 23 апреля в Москве. Антипов заявил, что его избили несколько человек – в том числе актер Александр Паль. Хоккеиста госпитализировали с переломом лицевой части черепа, а также с повреждением глаза. Сейчас Антипов решил не выдвигать обвинений и добавил, что претензий к Палю не имеет.

Хоккеист пояснил, что получил травмы после падения «с высоты собственного роста».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хулигана, избившего петербуржца из-за парковки, задержали.

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