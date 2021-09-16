ЦИК: Все избирательные участки в России готовы к выборам

ЦИК: Все избирательные участки в России готовы к выборам
В России пройдут выборы в Госдуму. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

В ЦИК рассказали о готовности всех избирательных участков в стране к предстоящим выборам. Данными поделился заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что первыми будут голосовать жители Дальнего Востока и там участки тоже готовы. Предстоящие выборы Булаев назвал крупнейшими за последние годы. Представитель ЦИК выразил надежду, что избирательная система технически и моральна готова к тому, чтобы все прошло без казусов.

Напоминаем, что голосование будет длиться три дня – с 17 по 19 сентября. Государственную думу будут избирать на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в школах Петербурга отменили уроки в понедельник: их будут убирать после выборов.

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