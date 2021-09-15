На Кондратьевском среди ночи тушили коридор

На Кондратьевском среди ночи тушили коридор
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

В квартире загорелась обстановка – к счастью, никто не пострадал.

В Калининском районе поздним вечером 16 сентября произошел пожар в однокомнатной квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Кондратьевском проспекте в доме номер 17. Там в однокомнатной квартире загорелась обстановка коридора. Огонь успел охватить два квадратных метра. На место прибыли четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Огонь успели потушить примерно за полчаса.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина пылал «Мерседес»: никто не пострадал. В машине успел обгореть моторный отсек и салон.

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