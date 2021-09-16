В центре Петербурга велокурьер сбил с ног пенсионерку

В центре Петербурга велокурьер сбил с ног пенсионерку
Пенсионерку сбил велосипедист. Фото: Pixabay

Женщина переходила дорогу по «зебре», не нарушая ПДД.

В центре Санкт-Петербурга 16 сентября курьер на велосипеде наехал на пожилую женщину прямо на «зебре». Об этом сообщает Интернет-газета ivbg.ru.

Все случилось на пешеходом переходе. Велосипедист, который спешил доставить кому-то заказ, сбил с ног пенсионерку, но сам сумел устоять. После этого мужчина бросился помогать женщине. Непонятно, в каком состоянии находится пенсионерка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Спортивной» авария перегородила путь трамваям. Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

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