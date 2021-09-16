В аварии на Адмирала Трибуца погиб мотоциклист

В аварии на Адмирала Трибуца погиб мотоциклист
В аварии пострадал мотоциклист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчину успели госпитализировать, он скончался в больнице.

В Красносельском районе в ночь на 17 сентября произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Адмирала Трибуца. Там на въезде во двор столкнулись байк и легковушка. В результате инцидента серьезные травмы получил мотоциклист. На место прибыла реанимация, госпитализировавшая пострадавшего мужчину. Позже стало известно о смерти – он умер в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Спортивной» авария перегородила путь трамваям. Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

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