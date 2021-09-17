Журнал GQ назвал главных мужчин 2021 года

Титул получили олимпийские чемпионы.

Журнал GQ провел традиционную торжественную церемонию, в рамках которой были названы «Мужчины года». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает ТАСС.

В 2021 году титула удостоились сразу пять российских спортсменов, которые проявили себя на Олимпийских играх в Токио. Это Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный.

Нагорный, комментируя свой титул, отметил, что никогда бы не подумал, что окажется на подобном мероприятии с «самыми успешными людьми этого времени».

Что касается других номинаций, то их получили следующие мужчины. Feduk стал «Музыкантом года», российский актер театра и кино Иван Янковский — «Актером года», а писатель Дмитрий Глуховский — «Автором года». Диджей Imambek получил премию «Открытие года»; предпринимателя, основателя «Додо пиццы» Федора Овчинникова назвали «Бизнесменом года», актера и кинорежиссера Данилу Козловского — «Режиссером года».

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