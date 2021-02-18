Какие наряды сделали вице-губернатора Петербурга Пиотровского самым стильным политиком по версии GQ – фото

Петербургский вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский, сын несменяемого директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, попал в рейтинг 100 самых стильных мужчин в 2021 году по версии журнала GQ. Рядом с ним оказались актер Джордж Клуни и режиссер Тайка Вайтити. При этом чиновник Смольного стал самым стильным политиком в списке. Gazeta.SPb показывает наряды вице-губернатора, благодаря которым он получил такое звание.

Вице-губернатора Бориса Пиотровского GQ называет «сникерхедом» — его образ, как правило, дополняют модные кеды. Среди них – и винтажные Nike Air Jordan 1, которые уже нельзя купить.

Кеды Петровский надевает и под костюм с галстуком, и под брюки с футболкой и пиджаком.

На пост вице-губернатора Петербурга ЗакС утвердил Бориса Пиотровского в январе этого года.

Вице-губернатор по культуре получил диплом Санкт‑Петербургского государственного университета экономики и финансов. В 2006-м году он стал одним из соучредителей издательства «Арка», которое, в том числе тесно сотрудничало с «Эрмитажем». В 2013-м году он был избран в Российскую академию художеств по отделению дизайна.

В сентябре прошлого года он пришел в Смольный на должность первого заместителя председателя комитета по культуре.

Отметим, что петербургский вице-губернатор смог обойти в списке самых стильных мужчин, в том числе актеров Дэниела Крейга Дональда Гловера и Тома Холланда. Кроме него в рейтинг из политиков попали король Испании Филипп VI (73 место) и канадский премьер Джастин Трюдо (89 место).

В этом году на первое место рейтинга GQ поставил шоумена Александра Гудкова. В первую пятерку также вошли Иван Дорн, Гарри Стайлс, Иван Ургант и Tyler, The Creator.

Рейтинг закрыли актеры Федор Федотов, Том Харди, Коди Ферн, музыкант Николай Мельников и бизнесмен Дмитрий Морозов.