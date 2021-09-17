Чижов рассказал, как рост цен на газ отразится на «Северном потоке-2»

Чижов рассказал, как рост цен на газ отразится на &#171;Северном потоке-2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал о том, что текущий рост мировых цен на газ может позитивно повлиять на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены. Хотя, как вы понимаете, в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля»…» – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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