На проспекте Солидарности сбили пешехода

Утром 17 сентября на проспекте Солидарности в Петербурге сбили пешехода.

По словам очевидцев, пострадавший потерял сознание. На место происшествия приехали экстренные службы. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Точные обстоятельства случившегося неизвестны. «Возможно, сбили на зелёный сигнал, не известно. Вообще в часы пик светофоры отрегулированы так, что пешеходам даётся раза в три если не в четыре меньше времени. К сожалению, не у всех терпения хватает ждать, когда из-под носа нужный транспорт уходит, вот и бегут», — предположили пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал посередине. У «БМВ» разбит «левый глаз», ее откинуло к барьерному ограждению. Возможно, именно забор и спас машину от падения в овраг.