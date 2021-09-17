Почему дыня дороже арбуза

Бахчевая дискриминация. Из чего складывается цена на дыню и арбуз — главные сезонные ягодно-фруктовые бестселлеры.

Тут играют роль сразу несколько факторов. Арбузы — более урожайная культура. С одинаковой площади их собирают примерно в 4 раза больше, чем дынь. Арбузы менее прихотливы в выращивании и менее требовательны к качеству воды и температуре воздуха.

На российском юге вызревают в основном сорта типа «Колхозницы». Более любимые покупателями «Торпеды» везут из Средней Азии. Отсюда и повышенные транспортные расходы.

К тому же во время перевозки дыни с их мягкой коркой часто бьются и портятся. Цена вышедших их строя товарищей распределяется на тех, кто добрался невредимым. Арбузы – более стойкие, их твердая корка позволяет им хорошо переносить транспортировку.

Дыни калорийнее арбузов. В регионах, где их выращивают, они считаются полноценной едой — дыни даже едят с хлебом. Их питательная ценность считается выше. А значит и стоят они дороже.

Как выбрать спелую и сладкую дыню

Аромат спелой дыни ощущается сразу, если взять ее в руки, густой, медовый, его трудно не заметить.

Щелкать по дыни и стучать по ней не стоит – можно повредить тонкую кожуру. Достаточно слегка хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, значит дыня не дозрела.

По окраске кожуры сразу видно, был ли поврежден плод при перевозке или хранении. Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основного цвета дыни. На этом месте плод лежал на земле, и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена.

Еще один совет — возьмите дыню двумя руками и слегка сдавите. Хорошая дыня должна слегка пружинить, как мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, скорее всего, он недоспелый.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, на что обратить внимание при выборе арбуза.