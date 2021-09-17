ЦИК: электронное голосование проходит без сбоев

ЦИК: электронное голосование проходит без сбоев
Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. Об этом заявил член ЦИК Антон Лопатин.

По его словам, интерес в электронному голосованию высокий.

«Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему», — цитирует его РИА Новости.

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания. Одномандатных округов в Северной столице 8, поэтому петербуржцы смогут выбрать 8 кандидатов в ЗакС. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

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