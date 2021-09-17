Школьников массово переводят на «удаленку»: Петербургу грозит новая вспышка коронавируса?

В Петербурге уровень заболеваемости коронавирусом остается стабильно высоким: в среднем ежедневно выявляется больше 1,5 тысяч случаев заражения. Две недели назад стартовал учебный год — и уже сейчас на карантин по коронавирусу и ОРВИ отправили почти 50 школьных классов.

Согласно данным комитета по образованию, 16 сентября в школах Северной столицы по болезни отсутствовали 820 детей, притом что только три дня назад это число было вдвое меньше — 13 сентября заболевших было 336, а 8 сентября болел и вовсе 181 человек.

Стоит добавить, что отсутствующие на уроках болеют не только коронавирусной инфекцией, но и обычным ОРВИ. Вне зависимости от заболевания, класс, в котором учатся зараженные дети, отправляют на дистанционное обучение, чтобы не допустить вспышки. Так, на данный момент по этой причине дистанционно учатся 49 классов в 32 школах. Аналогичная ситуация и в детских садах — 7 групп в 6 детских садах находятся на карантине.

Ситуация обостряется не только в образовательных учреждениях. По данным от 16 сентября, за сутки в коронавирусные стационары города попали 349 человек — это максимальное число с начала августа. В целом с начала осени уровень заболеваемости и госпитализаций вырос примерно на 17%.

В петербургском комитете по здравоохранению объясняют, что это связано с сезонным эпидемиологическим подъемом. На данный момент в коронавирусном коечном фонде остаются свободным 20%, но при необходимости могут открыть дополнительные места. Прогнозов по новой волне коронавируса эксперты пока не дают, однако расслабляться не стоит: есть риск, что, как и в прошлом году, с наступлением сезона гриппа активизируется и COVID-19.

Ситуацию можно было бы облегчить наличием коллективного иммунитета, но скорость вакцинации среди россиян недостаточно высока, считают специалисты РАНХиГС. По их мнению, к концу года привьются в лучшем случае, 50% населения, тогда для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать хотя бы 60%.