Жители Киришей вовсю голосуют: без шумихи и нарушений

Наблюдатели от политических партий отмечают, что обходится без казусов.

В Ленинградской области сегодня, 17 сентября, стартовало голосование. Жители Киришей уже вовсю участвуют в выборах: на данный момент свою гражданскую позицию выразили около сотни человек. Об этом сообщает ЛенТВ.

На участках города присутствуют наблюдатели от политических партий, который отмечают, что процесс идет тихо и без нарушений. На снимках видно, что там собирается довольно много людей, несмотря на то, что в пятницу днем многие работают

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в выборах Петербурга примут участие более 6 тысяч наблюдателей. По словам главы петербургского избиркома Натальи Чечиной, 6546 граждан пожелали стать наблюдателями, 4047 из которых – от избирательных объединений, 1956 – от субъектов общественного контроля, 543 из которых – от кандидатов.