В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 500 человек

В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 500 человек
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Петербурге выросло число укушенных клещами. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 6 по 12 сентября в городские больницы обратились 507 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 52 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Пушкинского, Курортного, Приморском и Выборгском районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.

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