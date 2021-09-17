Петербургский ГИК объяснил засилье «спортсменов» на выборах

Петербургский ГИК объяснил засилье «спортсменов» на выборах
В России начались выборы в Государственную думу. Фото: gazeta.spb.ru

В Центральном районе заметили довольно много молодых людей в спортивных костюмах.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин объяснил, почему на избирательных участках в центре Санкт-Петербурга заметили много молодых людей в спортивных костюмах. Некоторым показалось происходящее подозрительным, но поводов для переживаний, кажется, нет.

В ГИК объяснили, что активно голосуют курсанты одного из военных вузов, которые по ошибке пришли в соседнюю школу. Кузьмин подчеркнул, что есть доказательства того, что молодые люди проголосовали в положенном месте и только один раз.

Местные жители отмечают, что на участок 2242 все еще подходят спортсмены-курсанты. Тем временем, фальсификаций на выборах все еще не зафиксировано.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru публиковалась памятка голосующим.

выборы ГИК новости СПб спортсмены


 

Новости партнеров
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский ГИК объяснил засилье «спортсменов» на выборах
За выборами в Петербурге будут наблюдать около 2 тысяч представителей ...
Американцы активно пытаются вмешаться в выборы в России
Глава ГИК Петербурга Чечина: принять участие в выборах смогут почти 4 млн человек
Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев
Песков назвал отношение Кремля к «Умному голосованию»
Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо
В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 500 человек