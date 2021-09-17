Петербургский ГИК объяснил засилье «спортсменов» на выборах

В Центральном районе заметили довольно много молодых людей в спортивных костюмах.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин объяснил, почему на избирательных участках в центре Санкт-Петербурга заметили много молодых людей в спортивных костюмах. Некоторым показалось происходящее подозрительным, но поводов для переживаний, кажется, нет.

В ГИК объяснили, что активно голосуют курсанты одного из военных вузов, которые по ошибке пришли в соседнюю школу. Кузьмин подчеркнул, что есть доказательства того, что молодые люди проголосовали в положенном месте и только один раз.

Местные жители отмечают, что на участок 2242 все еще подходят спортсмены-курсанты. Тем временем, фальсификаций на выборах все еще не зафиксировано.

Ранее в gazeta.spb.ru публиковалась памятка голосующим.