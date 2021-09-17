В ГИК Петербурга заверили, что надомное голосование проходит строго

В ГИК Петербурга заверили, что надомное голосование проходит строго
Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Многие горожане решили проголосовать из дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал ситуацию с надомным голосованием. Он отметил, что в СМИ появилась информация о десятках тысяч людей, которые вдруг решили голосовать дома. Кузьмин подчеркивает, что данные неверны.

Он также добавил, что действительно – люди проявляют интерес к дистанционному голосованию, так как многие не хотят или не могут присутствовать на избирательном участке. Участковые избирательные комиссии будут принимать просьбы о надомном голосовании до 19 сентября.

«Мы будем проверять каждый факт нарушения. Однако пока каких-то конкретных нарушений мы не видим»,

— добавил Кузьмин.

Он заверил, что надомное голосование проходит со всей строгостью, так что переживать не о чем. Это касается в дом числе Красносельский район.

Инфографика Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%.

выборы ГИК надомное голосование новости СПб


 

Новости партнеров
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ГИК Петербурга заверили, что надомное голосование проходит строго
В избиркоме Петербурга объяснили появление женщины с пачкой бюллетеней в сумке
В Петербурге появится новый разводной мост
У москвича в горле росли волосы: их пришлось удалять
Водителю соцтакси, избившему бабушку-инвалида, продлили арест на 72 часа
В Петербурге состоится марафон «Лапки в охапке»
Покруче любого сериала: Нострадамус предсказывал голод и нашествие зомби в ...
В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%