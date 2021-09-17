В ГИК Петербурга заверили, что надомное голосование проходит строго

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Многие горожане решили проголосовать из дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал ситуацию с надомным голосованием. Он отметил, что в СМИ появилась информация о десятках тысяч людей, которые вдруг решили голосовать дома. Кузьмин подчеркивает, что данные неверны.

Он также добавил, что действительно – люди проявляют интерес к дистанционному голосованию, так как многие не хотят или не могут присутствовать на избирательном участке. Участковые избирательные комиссии будут принимать просьбы о надомном голосовании до 19 сентября.

«Мы будем проверять каждый факт нарушения. Однако пока каких-то конкретных нарушений мы не видим»,

— добавил Кузьмин.

Он заверил, что надомное голосование проходит со всей строгостью, так что переживать не о чем. Это касается в дом числе Красносельский район.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%.