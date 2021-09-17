Петербуржцы приходят на выборы в компании домашних питомцев

В Петербурге можно прийти на выборы с домашним животным. Фото: pixabay.com

В Петербурге можно прийти на выборы с домашним животным. Фото: pixabay.com

В Северной столице горожане могут прийти и проголосовать, взяв с собой домашнее животное. Однако питомец должен быть на поводке и в наморднике.

Как сообщает 17 сентября «Фонтанка», ссылаясь на слова главы Горизбиркома Натальи Чечиной, жители Петербурга заходят на избирательные участки вместе с домашними любимцами. Чечина добавила, что голосующих рады видеть с животными.

Однако горожан предупредили, что необходимо помнить о безопасности других людей. Так, в петербургской избирательной комиссии отметили, что прийти проголосовать можно и с собаками, но животные должны быть в намордниках и на поводке.

При этом, петербуржцам не приходится долго ждать с собаками для возможности проголосовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выборы проходят без нареканий, однако случаются форс-мажоры.