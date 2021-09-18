В Невском районе девушка попала под колеса Volvo

В Невском районе Петербурга водитель сбил девушку, которая перебегала дорогу на красный свет светофора.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 17 сентября около 06.30. По предварительной информации, 34-летний мужчина, управляя своим автомобилем марки Volvo сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга правоохранители остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 18-летний водитель под чужим аккаунтом.