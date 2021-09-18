Почти 24 тысячи жилых домов Петербурга получили отопление

Почти 24 тысячи жилых домов Петербурга получили отопление
Периодического протапливания еще нет в 99 домах. Фото: pixabay

Губернатор Северной столицы Александр Беглов накануне объявил, что в городе отапливаются 99% многоквартирных домов. Это практически 23,7 тыс. жилых зданий.

С 13 сентября отапливаются детские сады, школы и медицинские учреждения. Теперь нужно как можно скорее подключить к теплу все жилые дома, отмечает градоначальник. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Периодического протапливания еще нет в 99 домах. На 63 объектах теплоэнергетики города выявили дефекты. В скором времени там устранят неполадки.

Еще в 33 домах ТСЖ согласовали с жильцами решение о поздней подаче тепла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице решили быстрее включить в домах петербуржцев отопление. По поручению градоначальника Александра Беглова было ускорено подключение к теплоснабжению жилых зданий.

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