Некоторым российским пенсионерам в октябре полагаются допвыплаты

Прибавка затронет порядка 2,6 млн человек — проходивших службу по контракту или по призыву, бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, прочее. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Прибавка затронет порядка 2,6 млн человек — проходивших службу по контракту или по призыву, бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, прочее. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во второй месяц осени пенсионеры сразу в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека.

Так, начисления коснутся военных пенсионеров, а также тех, кому исполнилось 80 лет. Пожилые граждане могут получить от 500 до 10 тыс. рублей, в зависимости от ресурсов бюджета края, пишет «Московский комсомолец».

Кроме того, с октября также будут проиндексированы военные пенсии на 3,7%. Прибавка затронет порядка 2,6 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожившие в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев блокадники получат по 50 тыс. рублей. О соответствующем распоряжении губернатора города Александра Беглова стало известно в субботу, 18 сентября.