Прожившие в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев блокадники получат по 50 тысяч

Прожившие в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев блокадники получат по 50 тысяч
Единовременная выплата составит 50 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Блокадники, что провели в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, петербуржцам, проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Единовременная выплата составит 50 тыс. рублей. О соответствующем распоряжении губернатора города Александра Беглова стало известно в субботу, 18 сентября.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 2 150 таких жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что данную выплату президент приурочил к 80-летней годовщине открытия Дороги жизни.

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