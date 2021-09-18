Прожившие в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев блокадники получат по 50 тысяч

Блокадники, что провели в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Так, петербуржцам, проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Единовременная выплата составит 50 тыс. рублей. О соответствующем распоряжении губернатора города Александра Беглова стало известно в субботу, 18 сентября.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 2 150 таких жителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что данную выплату президент приурочил к 80-летней годовщине открытия Дороги жизни.