В воскресенье утром Петербург без пробок

В воскресенье утром Петербург без пробок
Дороги Северной столицы в выходной день свободны. Фото: "Яндекс. Пробки"

В воскресенье утром, 19 августа, Петербург без пробок.

Дороги Северной столицы в выходной день свободны. Желтым цветом традиционно отмечены главные транспортные артерии города. Это Невский проспект, Средний проспект Васильевского острова, Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Немного затруднено движение по Кадетской линии, набережной Обводного канала, Садовой улице и Измайловскому проспекту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой автодороге Петербурга легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение. Водитель пострадал. Авария случилась вечером субботы, 18 сентября, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, черный BMW врезался в ограждения на внешнем кольце КАД.

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