Под Всеволожском ночью загорелась дача

Под Всеволожском ночью загорелась дача
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В ночь на 19 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:06. Жители Центральной улицы в садоводстве «Северная Самарка» заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На место происшествия прибыли дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. По информации ГУ МЧС по региону, горел частный дом горел на площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 4:35. Сведений о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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