ГИК Петербурга назвал избирательные участки «дог-френдли» территорией

ГИК Петербурга назвал избирательные участки &#171;дог-френдли&#187; территорией
Пока выборы в Петербурге проходят без существенных нарушений. Фото: Gazeta.SPB

Городская избирательная комиссия Северной столицы объявила, что петербуржцы могут приходить на выборы со своими домашними питомцами.

Горожанам предложили совместить прогулки с домашними любимцами с исполнением гражданского долга. Поскольку выборное законодательство никак не регулирует посещение избирательных участков вместе с животными, петербуржцам не воспрещается прийти для выражения своей гражданской позиции вместе с собакой или даже котиком.

Однако в горизбиркоме напоминают, что, собираясь на участок с питомцем, нельзя забывать об амуниции — ошейнике, поводке и наморднике. Это позволит обеспечить безопасность для всех участников выборов и спокойствие для хозяина животного.

С 17 по 19 сентября в Петербурге, как и во всей России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. Помимо этого, горожане отдают голоса за депутатов Законодательного собрания и МО Автово и Ланское.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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