Памфиловой доложили о новых нарушениях с перемещением сейфов на выборах в Петербурге

Памфиловой доложили о новых нарушениях с перемещением сейфов на выборах в Петербурге
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Сейфы с бюллетенями могли пропасть не только с трех участков ТИК №27 в Московском районе Петербурга. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, нарушения носят «более широкий характер».

Такое замечание Элла Памфилова сделала во время брифинга в воскресенье, 19 сентября. Ранее уже стало известно об инциденте на УИК №711. Туда после окончания голосования с трех участков начали сносить сейфы с бюллетенями – якобы в целях безопасности. Около трех часов сейфы находились за пределами объективов камер видеонаблюдения. Во время брифинга выяснилось, что произойти это могло не только на ТИК №27.

«Коллеги, мы это ожидали. Долгое время мы пытались до этих выборов оздоровить избирательную систему Петербурга. Трижды ставили «неуд» городской избирательной комиссии. После безобразных выборов 2019-го года пытались делать все возможное, чтобы обновить состав комиссии. К сожалению, не получили ни понимания, ни поддержки. Теперь направили туда члена нашей избирательной комиссии, сотрудников аппарата, представителей федеральных правоохранительных органов. Все эти организаторы когда-то должны быть привлечены к ответственности», — прокомментировала Памфилова.

Ранее Gazeta.SPb писала, что глава ЦИК пригрозила увольнением главе ТИК №27 Московского района Петербурга.

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