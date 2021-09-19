В Петербурге проверят все инциденты с участием журналистов во время выборов

В Петербурге проверят все инциденты с участием журналистов во время выборов
Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. Фото: скриншот

Петербургское отделение Союза журналистов и Городская избирательная комиссия проведут анализ всех инцидентов с участием журналистов, которые произошли в Северной столице во время выборов 17-19 сентября.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил председатель петербургского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих.

«Наша задача — досконально разобраться в каждом эпизоде, выявить его причины и понять, каким образом можно не допустить повторения таких инцидентов в будущем», — заметил Шерих.

По его словам, результатом взаимодействия регионального отделения Союза журналистов и Горизбиркома может стать перечень действий, которые позволят защитить права сотрудников СМИ. Еще одна задача – наладить взаимодействие между журналистам и избирательной системой.

Как писала ранее Gazeta.SPb, глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что нарушение с перемещением сейфов в Петербурге может иметь системный характер.

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